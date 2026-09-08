Назван оператор с лучшим мобильным интернетом в ЖК Москвы

Средняя скорость мобильного интернета в 21 современном жилом комплексе Москвы составила 82,2 Мбит/с при скачивании данных и 31 Мбит/с при передаче в сеть. Такие результаты получило агентство TelecomDaily, проверив сети МТС, «Мегафона», «Билайна» и T2.

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Лучший результат по скорости скачивания показал «Мегафон» — 133,8 Мбит/с. Далее расположились «Билайн» с 74,1 Мбит/с, МТС с 67,2 Мбит/с и T2 с 53,5 Мбит/с. По скорости загрузки в сеть также лидировал «Мегафон» — 51,9 Мбит/с.

Надёжность соединения оценивали по успешности загрузки эталонной страницы. Средний показатель для всех операторов достиг 98,6%. Первое место занял «Билайн» с результатом 99,5%, вторым стал T2 — 99,1%.

По задержке сигнала преимущество снова оказалось у «Билайна»: средний пинг составил 37 мс. У МТС показатель достиг 46 мс, у «Мегафона» — 47 мс, у T2 — 54 мс.

По совокупности четырёх параметров «Билайн» получил 14 баллов и занял первое место. «Мегафон» набрал 12 баллов, МТС — 8, T2 — 6. Замеры проводились в последнюю неделю августа на территориях ЖК и внутри зданий.