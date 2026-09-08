Апскейлеры, генераторы кадров и нейронный рендеринг теперь и в смартфонах. Arm представила платформу CSS for Mobile 2

Компания Arm представила новую мобильную вычислительную платформу, которая, как сказано в пресс-релизе, разработана специально для искусственного интеллекта, агентного ИИ и мобильной графики.

Новое решение называется Arm CSS for Mobile 2. Это платформа, включающая новый графический процессор Arm Mali G2-Ultra NX и процессорный кластер Arm C2 с поддержкой SME2. Судя по изображениям, процессор включает два ядра C2-Ultra и шесть ядер C2-Pro. Для нового CPU компания говорит о росте однопоточной производительности на 15%, многопоточной на 12%, а производительность в ИИ выросла в 1,7 раза.

Что касается GPU, компания говорит, что это её первый графический процессор Mali, изначально предназначенный для работы с ИИ. В частности, ядро имеет отдельные нейронные ускорители (NX), поэтому всё это ориентировано на ИИ и задачи нейронной графики, включая масштабирование, генерацию кадров и реконструкцию лучей. Компания также говорит о нейронной графике, то есть в теории о технологии, подобной DLSS 5, хотя напрямую именно о таком решении пока не сообщается.

Зато есть более привычные по обычным игровым видеокартам технологии: Neural Super Sampling (NSS) позволяет масштабировать изображение с 540p до 1080p, Neural Frame Rate Upscaling (NFRU) удваивает частоту кадров с 30 до 60 к/с, а Neural Super Sampling and Denoising (NSSD) сочетает суперсэмплинг с реконструкцией лучей.