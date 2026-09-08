Представлена SoC MediaTek Helio G99+ с поддержкой LPDDR5X

Helio G99+ сохранил прежнюю архитектуру, но перешёл с LPDDR4X на более современную LPDDR5X

MediaTek представила Helio G99+ — обновлённую версию популярного 4G-чипа для недорогих смартфонов. В основе по-прежнему лежит 6-нм техпроцесс TSMC, а главным изменением стала поддержка LPDDR5X со скоростью до 5500 Мбит/с вместо LPDDR4X с максимумом 4266 Мбит/с. При этом процессорная часть осталась прежней: два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2,0 ГГц, а за графику отвечает Mali-G57 MC2.

Остальные возможности также практически не изменились. Helio G99+ поддерживает накопители UFS 2.2, камеры разрешением до 108 Мп и 4G-модем Cat-13 с Dual VoLTE. Таким образом, речь идёт не о новом поколении платформы, а о точечной модернизации уже проверенного решения, которая позволит производителям выпускать смартфоны без серьёзной переработки аппаратной и программной части.

Главная причина появления G99+ связана с рынком оперативной памяти. Производители DRAM постепенно переводят мощности на более дорогие продукты, включая HBM, DDR5 и LPDDR5X, из-за чего выпуск LPDDR4X сокращается, а её стоимость растёт. Новая версия Helio G99 позволит компаниям использовать более доступную в конкретный момент память и удерживать себестоимость бюджетных 4G-смартфонов под контролем.