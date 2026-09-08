Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 получил две новые версии

Huawei представила две новые версии Watch Ultimate 2 — Snow White и DESCENTE Edition. Первая получила бело-фиолетовый безель и дышащий водоотталкивающий нейлоновый ремешок, а вторая выполнена в тёмно-сером цвете и оснащена керамическим безелем с ремешком в тон.

При этом основные характеристики остались на уровне оригинальной версии. Часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей, плотностью 310 PPI и пиковой яркостью 3500 нит.

Главным обновлением стали спортивные возможности. Watch Ultimate 2 теперь поддерживают шесть режимов зимних видов спорта: горные лыжи и сноуборд, занятия в помещении, беговые лыжи и новый режим ski mountaineering для лыжного альпинизма. Он позволяет загружать маршруты, а во время подъёма показывает высоту и оставшееся расстояние. При спуске часы автоматически записывают скорость и высоту, а также распознают короткие, средние и длинные повороты и подсчитывают их частоту.

Флагман сохранил и другие возможности, включая погружение до 150 метров, подводную сонарную связь, спутниковые сообщения BeiDou, eSIM, навигацию, обнаружение падений, подключение экшн-камер, NFC и интеллектуальный автомобильный ключ. Для здоровья предусмотрены ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг сна и стресса, а также различные функции анализа состояния организма.

Автономность Snow White достигает 11 дней в энергосберегающем режиме, 6 дней при обычном использовании и 4 дней с включённым AOD. Предзаказы уже начались, продажи стартуют 17 сентября по цене 6999 юаней в Китае.