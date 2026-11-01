Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты

Причина пока не уточняется

В сети появилось короткое видео, демонстрирующее графический дефект на новейшем смартфоне Apple.

При открытии страницы MacBook Pro на официальном сайте компании в верхней части экрана iPhone Duo возникают цветные пиксельные артефакты. Запись опубликовал пользователь X Тарун Ватс, обратив внимание на очередную необычную проблему нового складного смартфона iPhone Duo.

Автор публикации назвал произошедшее «новым багом iPhone Duo». Сам видеоролик показывает кратковременное искажение изображения, однако не позволяет установить точную причину сбоя. Неизвестно также, связан ли он с программным обеспечением, отображением веб-страницы или особенностями экрана устройства.

Обсуждение появилось на фоне других сообщений о недостатках первого складного смартфона Apple. Ранее пользователи сети обращали внимание на предполагаемые проблемы с дисплеем и шарнирным механизмом.

Ранее Apple направила розничным магазинам и авторизованным сервисным центрам специальные инструкции по обращениям владельцев iPhone Duo с повреждениями внутренних дисплеев.

Согласно предыдущим данным, сотрудник Foxconn рассказал, что Apple ранее ослабила некоторые стандарты контроля качества, чтобы обеспечить достаточные поставки iPhone Duo в условиях производственных ограничений.

Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев. Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.