2K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Смартфон Honor Win 2 Delta Force доступен для предзаказа в Китае

Honor начала принимать предварительные заказы в Китае на Win 2 Delta Force Professional League Edition — особую версию игрового смартфона, созданную совместно с профессиональной лигой по игре Delta Force.

Устройство предложено в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость пока не объявлена, а полноценные продажи стартуют только 27 ноября. Корпус получил зелёную заднюю панель с тематическим оформлением, логотипами Honor и Delta Force Fiery Professional League.

Источник изображения: gizmochina // Honor

В основе обычного Honor Win 2 лежит 2-нм однокристальная платформа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с частотой процессорных ядер до 5,01 ГГц. Смартфон оснащён экраном разрешением 2K с частотой обновления 185 Гц и рамками толщиной 0,93 мм. Производитель также предусмотрел отдельный чип Win Touch для обработки касаний и систему охлаждения с двумя вентиляторами, рассчитанную на продолжительные игровые нагрузки.

Ёмкость аккумулятора составляет внушительные 10 100 мА•ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 80 Вт. Несмотря на наличие активной системы охлаждения, смартфон получил защиту от воды и пыли по IP68, IP69 и IP69K. Корпус выполнен с матовой металлической рамкой, а разъём USB 3.2 дополнен фирменным световым кольцом WIN Energy Ring, способным отображать более 40 эффектов, в том числе связанных с игровыми событиями.