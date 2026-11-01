7 долларов за оригинальную батарею: Xiaomi снизила цены на замену аккумуляторов для 102 моделей смартфонов

Xiaomi объявила о запуске специальной сервисной акции Double 11 Super Service Week, которая продлится с 1 по 11 ноября.

В этот период замена аккумуляторов в смартфонах компании будет на 20% дешевле. Кроме того, покупателям крупной бытовой техники при обмене старых устройств на новые предложат субсидии до 500 юаней, а услуги MiCare, защита экрана от повреждений и другие сервисные программы подешевеют минимум на 50%. Скидки также распространяются на обслуживание ноутбуков, кондиционеров, стиральных машин и кухонных вытяжек.

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В акции участвуют 102 модели смартфонов Xiaomi и Redmi разных поколений. В список вошли устройства семейств Xiaomi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17, а также отдельные аппараты Redmi 9A, Redmi 12C, Redmi Note и Redmi K — от K30 до K90. Оригинальные аккумуляторы для некоторых моделей можно приобрести всего за 47,2 юаня с учётом условий предложения.

Xiaomi напоминает, что постепенное снижение ёмкости батареи после многочисленных циклов зарядки и разрядки является естественным процессом. Однако ускоренная деградация может возникать из-за перегрева, переохлаждения или механических повреждений. Компания советует не оставлять смартфоны надолго под воздействием экстремальных температур и соблюдать рекомендации по зарядке. Если аккумулятор заметно потерял работоспособность или появились признаки неисправности, производитель рекомендует обратиться в официальный сервисный центр для диагностики и определения необходимости замены.