Гуманоидного робота Max для Цукерберга помогли создать китайцы из Fourier

Meta* совместно с китайским производителем робототехники Fourier разработала прототип человекоподобного робота и приступила к созданию его второго поколения.

На создание первой версии под внутренним названием Max ушло около трёх месяцев. Компания рассматривает её как основу для более совершенного домашнего робота, который потенциально может выйти на рынок, однако сроки запуска пока не определены. В Meta* подчёркивают, что сотрудничество с Fourier носит исследовательский характер и коммерческих планов по продаже устройства сейчас нет.

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Max имеет рост около 1,5 м и весит примерно 48 кг. В его основе используется вычислительная платформа Nvidia Jetson Thor. Робот оснащён двумя динамиками на груди, умеет воспроизводить человеческую мимику с помощью глаз и рта, поддерживает зрительный контакт и распознаёт голос на расстоянии до 5 м. Камеры и сенсоры позволяют ему считывать жесты на дистанции до 3 м, а пятипалые манипуляторы — брать небольшие бутылки и игрушки. В разработке участвовала вице-президент Meta* по робототехнике Ли-Цянь Миллер, почти два месяца работавшая на заводе Fourier в Шанхае. В конце августа прототип показали сотрудникам компании.

Работа над Max 2 началась в сентябре. В новой версии планируется переработать корпус и кисти, чтобы робот лучше справлялся с захватом предметов. Также ему добавят проектор для воспроизведения видео и датчики, необходимые для перемещения по лестницам. В Meta* рассматривают гуманоидную платформу как физическое воплощение ИИ-агента Muse, предназначенного для индивидуальных пользователей. Технический директор компании Эндрю Босворт, по данным источника, именно так описывал внутреннюю концепцию проекта.