Xiaomi превратила кроссовер в дом на колёсах — у него выдвижной второй этаж и подогрев пола

Xiaomi представила большой гибридный внедорожник Skynomad N90 Max, а вместе с ним — необычную версию Explorer Edition для путешествий. Базовая семиместная модификация стоит 269 900 юаней, а Explorer Edition с дополнительным оснащением — 299 900 юаней.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Главная особенность последней — встроенная в кузов электрическая подъёмная крыша. После остановки она превращает салон в двухуровневое пространство с высотой до 2,29 м. Наверху находится почти 2 м² площади, рассчитанной на нагрузку до 200 кг, а также собственные климат-контроль, освещение и зарядные разъёмы.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Ради такого решения Explorer Edition получила пятиместный салон. Второй ряд складывается электроприводом и образует спальное место размером 1,87 × 1,24 м, при этом снимать сиденья не требуется. Пол выполнен из алюминия с древесной фактурой и оснащён системой подогрева, способной нагреваться до 38 °C.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

В движение обе версии приводит силовая установка с двумя электромоторами и полным приводом мощностью 310 кВт, батареей на 76 кВт•ч и 60-литровым топливным баком. Запас хода на электротяге составляет до 464 км, а общий — до 1705 км. Explorer Edition показывает 1688 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

В оснащение также входят пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, HyperOS с поддержкой до шести экранов, холодильник на 9 литров и аудиосистема с 25 динамиками. За помощь водителю отвечает система HAD с передним лидаром и задним твердотельным лидаром.

Заказы уже принимаются, а поставки ожидаются в ноябре–декабре 2026 года.