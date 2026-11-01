Tesla сделала главную функцию своих автомобилей «бесплатной»: целый год автопилота FSD полагается за 12 приглашений друзей

Теперь за приглашённых подписчиков владельцы электромобилей получают бесплатный месяц системы

Tesla изменила условия реферальной программы, запущенной в обновлённом виде 29 октября. Если раньше владельцы автомобилей получали 250 долларов в виде фирменных кредитов за привлечение покупателей, то теперь основное вознаграждение связано с подпиской на систему Full Self-Driving (Supervised).

Новая схема ориентирована на пользователей, которые уже тестируют автопилот и после этого оформляют платную подписку по приглашению другого владельца Tesla.

Tesla сделала главную функцию своих автомобилей «бесплатной»: целый год автопилота FSD полагается за 12 приглашений друзей
Источник изображения: teslarati // Tesla

Если человек воспользуется реферальной ссылкой и подключит FSD после пробного периода, пригласивший его автовладелец получит один месяц бесплатного доступа к системе. Использовать персональный код можно до 12 раз в течение календарного года, а лимит обновляется 1 января. Таким образом, если за год по ссылке оформят подписку 12 пользователей, владелец кода сможет получить в общей сложности 12 месяцев FSD без оплаты.

Предыдущая программа предусматривала более универсальное вознаграждение: 250 долларов в виде кредитов, которые разрешалось тратить на обслуживание автомобиля, зарядку на станциях Supercharger и покупки в фирменном магазине Tesla. 

Искусственный интеллектTeslaИсточники:teslarati

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: 2K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Смартфон Honor Win 2 Delta Force доступен для предзаказа в КитаеСледующая публикация: Asus уходит с рынка смартфонов
Главное
Все новости
33 минуты назадГуманоидного робота Max для Цукерберга помогли создать китайцы из Fourier
48 минут назад7 долларов за оригинальную батарею: Xiaomi снизила цены на замену аккумуляторов для 102 моделей смартфонов
08:001Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90
07:55Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil
07:423Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах
Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты 07:336Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты Причина пока не уточняется
Asus уходит с рынка смартфонов07:251Asus уходит с рынка смартфонов В магазинах Тайваня практически закончились запасы Zenfone и ROG Phone
07:092K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Смартфон Honor Win 2 Delta Force доступен для предзаказа в Китае
Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений01:461Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений Смартфон протестировали в Geekbench перед премьерой
01:305Samsung готовит флагманский смартфон с чистым экраном без вырезов — он выйдет в 2027 году
01:1714Airbus загружена заказами на самолёты на 12 лет. Авиапроизводитель поставил 547 лайнеров за девять месяцев — и получил более 1100 чистых заказов
00:563Анонсирован первый последовательный гибрид белорусского производства
00:533Asus выпустила 64-гигабайтную версию компьютера Ascent GX10 для локальной работы с ИИ
00:369070 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185 Гц. Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max пользуются спросом в Китае — продажи на пороге 1 млн
00:26Havn выпустила панорамные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU: версия с вертикальной установкой видеокарты стоит $280
00:20Falcon 9 летает всё реже, но это самая востребованная ракета октября: за прошлый месяц в мире провели 21 космический запуск, 10 из них обеспечила Falcon 9
00:164Nvidia может выпустить GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти уже в декабре — сначала в Китае
00:072Xiaomi встроила батарею 9800 мАч и 5-мегапиксельную камеру прямо в дверной замок. Представлен Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition за $65
00:055Google купила ещё 56 гектаров в Финляндии, пока строительство её нового дата-центра остановлено из-за вырубки леса
31 окт 23:5310 000 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5, много памяти, вентилятор и всего 315 граммов. Планшет Honor WIN Tablet поступил в продажу
31 окт 23:40Горячая вода за 3 секунды и встроенная минерализация: фильтр для воды Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier 3 поступил в продажу
31 окт 23:35Siemens и Nvidia научат ИИ искать дефекты на платах ещё до запуска производства
31 окт 23:23Немецкий университет получил спортзал для роботов за €17 млн и нового гуманоида
31 окт 23:01Китай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности
31 окт 22:473Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, камерой 200 Мп и батареей около 7000 мАч. Oppo Reno 17 Pro на подходе, опубликовано фото, сделанное камерой смартфона
31 окт 22:466Amazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИ
31 окт 22:2825 000 мАч и 145 Вт. Мобильный аккумулятор Baseus Enerfill FC41 оценили в $80
Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 1031 окт 22:272Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 10 После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры магнитосфера сдалась
31 окт 22:253Россия может запустить первый спутник Танзании в марте 2027 года
31 окт 21:4417Пока новейшие российские самолеты МС-21 и SJ-100 готовятся к серии, убыток производителя — ОАК — достиг 1,57 млрд рублей
700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX31 окт 21:317700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX На текущий момент Falcon 9 уже осуществила 701-й запуск
31 окт 21:115Китайская Zoomlion представила полноприводный гибрид на 1600 л.с. — у трактора 9DX гусеницы вместо колес