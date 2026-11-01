Tesla сделала главную функцию своих автомобилей «бесплатной»: целый год автопилота FSD полагается за 12 приглашений друзей

Tesla изменила условия реферальной программы, запущенной в обновлённом виде 29 октября. Если раньше владельцы автомобилей получали 250 долларов в виде фирменных кредитов за привлечение покупателей, то теперь основное вознаграждение связано с подпиской на систему Full Self-Driving (Supervised).

Новая схема ориентирована на пользователей, которые уже тестируют автопилот и после этого оформляют платную подписку по приглашению другого владельца Tesla.

Если человек воспользуется реферальной ссылкой и подключит FSD после пробного периода, пригласивший его автовладелец получит один месяц бесплатного доступа к системе. Использовать персональный код можно до 12 раз в течение календарного года, а лимит обновляется 1 января. Таким образом, если за год по ссылке оформят подписку 12 пользователей, владелец кода сможет получить в общей сложности 12 месяцев FSD без оплаты.

Предыдущая программа предусматривала более универсальное вознаграждение: 250 долларов в виде кредитов, которые разрешалось тратить на обслуживание автомобиля, зарядку на станциях Supercharger и покупки в фирменном магазине Tesla.