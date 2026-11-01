Asus уходит с рынка смартфонов

Asus сворачивает бизнес по выпуску смартфонов. Ещё в начале 2026 года компания подтвердила, что не собирается представлять новые модели телефонов в течение года.

Теперь на Тайване сообщают, что к четвёртому кварталу складские запасы устройств бренда почти исчерпаны, а розничные продавцы перестали указывать цены на оставшиеся модели. Это может свидетельствовать о переходе продукции к заключительному этапу продаж перед снятием с производства.

По данным местного сервиса SOGI, отслеживающего цены на электронику, версия ASUS Zenfone 12 Ultra с накопителем на 256 ГБ, ранее доступная у отдельных продавцов, больше не представлена в предложениях магазинов. Аналогичная ситуация, по сообщениям источников, складывается и с другими смартфонами компании. После распродажи последней партии мобильных телефонов телефоны Asus могут уйти в прошлое.

Источник изображения: ithome // Asus

Среди последних заметных моделей бренда — игровая серия ROG Phone 9, представленная в ноябре 2024 года, и Zenfone 12 Ultra, вышедший в феврале 2025-го.

ASUS занимается производством телефонов под собственной маркой более 20 лет: первым таким аппаратом стал J100, выпущенный в 2003 году.

Тема отказа Asus от дальнейшего выпуска телефонов обсуждалась и раньше. В начале января мы писали, что Asus сворачивает выпуск новых смартфонов в 2026 году: компания подтвердила отсутствие планов на новые аппараты, но обязалась сохранить гарантийное обслуживание и обновления ПО для уже проданных устройств.

Затем последовало публичное подтверждение на уровне руководства: на ежегодном собрании сотрудников в Тайбэе председатель совета директоров Джонни Ши заявил, что компания не будет расширять линейку смартфонов и добавлять новые категории продуктов в телефонный портфель, а приоритетом становятся системы, ориентированные на искусственный интеллект