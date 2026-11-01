Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil

Colorful начала принимать предварительные заказы в Китае на зарядное устройство iGame Sigil 100W GaN Travel Charger.

Новинка с двумя разъёмами USB-C и одним USB-A предлагается в белом, малиновом и голубом цветах. Стартовая цена составляет 129 юаней. Каждый из портов USB-C способен выдавать до 100 Вт, а встроенная система управления автоматически распределяет мощность при одновременном подключении нескольких устройств, включая смартфоны, ноутбуки и часы.

Источник изображения: ithome // Colorful

Адаптер поддерживает стандарт PD 3.2 AVS, используемый в быстрой зарядке iPhone 18 Pro. Напряжение регулируется в диапазоне от 9 до 20 В, а пиковая мощность при таком режиме достигает 54 Вт. По данным Apple, смартфон можно зарядить до 50% примерно за 15 минут. В основе устройства лежат микросхемы управления на базе нитрида галлия от Southchip Semiconductor. Также предусмотрена активная коррекция коэффициента мощности PFC со значением не менее 0,9 и поддержка входного напряжения 100–240 В.

Производитель заявляет о восьми уровнях защиты, включая предотвращение перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению. Корпус выполнен с использованием цельнометаллической конструкции, которая должна способствовать отводу тепла и повышению механической прочности. Помимо PD 3.2 и PPS, адаптер совместим с протоколами SCP, FCP и QC.

Согласно внутренним тестам Colorful, за 30 минут он заряжает MacBook Pro с экраном 14 дюймов и чипом M5 до 63%, iPhone 18 Pro — до 81%, а Vivo X300 Pro — до 77%.