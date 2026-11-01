Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах ⁠ 3

В сети обсуждают необычную рекламную акцию Samsung: на улицах заметили грузовой автомобиль компании, который выглядит как насмешка над проблемами с дисплеем нового складного смартфона Apple iPhone Duo. На нем отображаются те же изображения, которые ранее Samsung публиковала у себя на страничках в соцсетях.

После выхода iPhone Duo некоторые владельцы сообщили о трещинах, которые, по их словам, возникали без падений и механических повреждений. Также пользователи жаловались на яркие полосы и белые пятна на дисплее.

Специалисты iFixit предположили, что причиной может быть конструкция шарнира: центральная опора при закрытии смартфона, возможно, не обеспечивает достаточного зазора, из-за чего механизм давит на гибкую панель и создаёт повышенную нагрузку в одной области. Пока это лишь техническая гипотеза, не подтверждённая Apple.

Компания признала наличие проблем с внутренними экранами у небольшого числа устройств и предложила пострадавшим владельцам обращаться в AppleCare для замены. При этом Apple подчеркнула, что дефект затронул лишь ограниченную часть смартфонов.

Рекламный выпад Samsung уже вызвал дискуссию: одни пользователи считают его удачным маркетинговым ходом, другие напоминают, что рынок складных устройств ещё развивается, а репутация производителей в этой категории во многом зависит от надёжности экранов и шарниров.

Ранее Apple направила розничным магазинам и авторизованным сервисным центрам специальные инструкции по обращениям владельцев iPhone Duo с повреждениями внутренних дисплеев.

Согласно предыдущим данным, сотрудник Foxconn рассказал, что Apple ранее ослабила некоторые стандарты контроля качества, чтобы обеспечить достаточные поставки iPhone Duo в условиях производственных ограничений.