Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах

Компания выпустила на дороги автомобиль, который демонстрирует проблемы iPhone Duo

В сети обсуждают необычную рекламную акцию Samsung: на улицах заметили грузовой автомобиль компании, который выглядит как насмешка над проблемами с дисплеем нового складного смартфона Apple iPhone Duo. На нем отображаются те же изображения, которые ранее Samsung публиковала у себя на страничках в соцсетях.

После выхода iPhone Duo некоторые владельцы сообщили о трещинах, которые, по их словам, возникали без падений и механических повреждений. Также пользователи жаловались на яркие полосы и белые пятна на дисплее.

Специалисты iFixit предположили, что причиной может быть конструкция шарнира: центральная опора при закрытии смартфона, возможно, не обеспечивает достаточного зазора, из-за чего механизм давит на гибкую панель и создаёт повышенную нагрузку в одной области. Пока это лишь техническая гипотеза, не подтверждённая Apple.

Samsung вышла на новый уровень издевательств над Apple: трещины на экране iPhone Duo высмеивают прямо на улицах
Источник изображения: mydrivers

Компания признала наличие проблем с внутренними экранами у небольшого числа устройств и предложила пострадавшим владельцам обращаться в AppleCare для замены. При этом Apple подчеркнула, что дефект затронул лишь ограниченную часть смартфонов.

Рекламный выпад Samsung уже вызвал дискуссию: одни пользователи считают его удачным маркетинговым ходом, другие напоминают, что рынок складных устройств ещё развивается, а репутация производителей в этой категории во многом зависит от надёжности экранов и шарниров.

Ранее Apple направила розничным магазинам и авторизованным сервисным центрам специальные инструкции по обращениям владельцев iPhone Duo с повреждениями внутренних дисплеев.

Согласно предыдущим данным, сотрудник Foxconn рассказал, что Apple ранее ослабила некоторые стандарты контроля качества, чтобы обеспечить достаточные поставки iPhone Duo в условиях производственных ограничений.  

Мобильные телефоныAppleSamsungИсточники:mydrivers

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты Следующая публикация: Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil
Главное
Все новости
33 минуты назадГуманоидного робота Max для Цукерберга помогли создать китайцы из Fourier
48 минут назад7 долларов за оригинальную батарею: Xiaomi снизила цены на замену аккумуляторов для 102 моделей смартфонов
08:001Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90
07:55Компактная GaN-зарядка мощностью 100 Вт на каждом порту, с быстрой зарядкой iPhone 18, MacBook Pro и Vivo X300 Pro за 19 долларов. Представлена Colorful iGame Sigil
Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты 07:336Новый день — новая проблема iPhone Duo. Экран флагмана Apple заливают артефакты Причина пока не уточняется
Asus уходит с рынка смартфонов07:251Asus уходит с рынка смартфонов В магазинах Тайваня практически закончились запасы Zenfone и ROG Phone
07:18Tesla сделала главную функцию своих автомобилей «бесплатной»: целый год автопилота FSD полагается за 12 приглашений друзей
07:092K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Смартфон Honor Win 2 Delta Force доступен для предзаказа в Китае
Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений01:461Суперфлагман Motorola Signature 27 представят 5 ноября: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200 Мп, 7000 мАч, аудиосистема Bang & Olufsen и 7 лет обновлений Смартфон протестировали в Geekbench перед премьерой
01:305Samsung готовит флагманский смартфон с чистым экраном без вырезов — он выйдет в 2027 году
01:1714Airbus загружена заказами на самолёты на 12 лет. Авиапроизводитель поставил 547 лайнеров за девять месяцев — и получил более 1100 чистых заказов
00:563Анонсирован первый последовательный гибрид белорусского производства
00:533Asus выпустила 64-гигабайтную версию компьютера Ascent GX10 для локальной работы с ИИ
00:369070 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 185 Гц. Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max пользуются спросом в Китае — продажи на пороге 1 млн
00:26Havn выпустила панорамные корпуса HS 360 и HS 360 VGPU: версия с вертикальной установкой видеокарты стоит $280
00:20Falcon 9 летает всё реже, но это самая востребованная ракета октября: за прошлый месяц в мире провели 21 космический запуск, 10 из них обеспечила Falcon 9
00:164Nvidia может выпустить GeForce RTX 5080 с 24 ГБ памяти уже в декабре — сначала в Китае
00:072Xiaomi встроила батарею 9800 мАч и 5-мегапиксельную камеру прямо в дверной замок. Представлен Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition за $65
00:055Google купила ещё 56 гектаров в Финляндии, пока строительство её нового дата-центра остановлено из-за вырубки леса
31 окт 23:5310 000 мАч, Snapdragon 8 Elite Gen 5, много памяти, вентилятор и всего 315 граммов. Планшет Honor WIN Tablet поступил в продажу
31 окт 23:40Горячая вода за 3 секунды и встроенная минерализация: фильтр для воды Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier 3 поступил в продажу
31 окт 23:35Siemens и Nvidia научат ИИ искать дефекты на платах ещё до запуска производства
31 окт 23:23Немецкий университет получил спортзал для роботов за €17 млн и нового гуманоида
31 окт 23:01Китай строит крупнейшую в мире АЭС с пассивными системами безопасности
31 окт 22:473Компактный смартфон с экраном 6,32 дюйма, камерой 200 Мп и батареей около 7000 мАч. Oppo Reno 17 Pro на подходе, опубликовано фото, сделанное камерой смартфона
31 окт 22:466Amazon отчиталась об оттоке $42,4 млрд и готовится вложить $220 млрд в ИИ
31 окт 22:2825 000 мАч и 145 Вт. Мобильный аккумулятор Baseus Enerfill FC41 оценили в $80
Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 1031 окт 22:272Землю накрыла буря планетарного масштаба. Над страной полярные сияния высшего уровня — 10 из 10 После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры магнитосфера сдалась
31 окт 22:253Россия может запустить первый спутник Танзании в марте 2027 года
31 окт 21:4417Пока новейшие российские самолеты МС-21 и SJ-100 готовятся к серии, убыток производителя — ОАК — достиг 1,57 млрд рублей
700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX31 окт 21:317700 запусков за 16 лет: Falcon 9 стала одной из самых успешных ракет в истории — Илон Маск поздравил SpaceX На текущий момент Falcon 9 уже осуществила 701-й запуск
31 окт 21:115Китайская Zoomlion представила полноприводный гибрид на 1600 л.с. — у трактора 9DX гусеницы вместо колес