Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90
Компания подготовила специальные условия обновления для давних пользователей флагманской линейки
Huawei запустила программу привлечения владельцев предыдущих поколений смартфонов Mate к покупке новой серии Mate 90.
В официальном аккаунте Huawei Terminal в WeChat появилась публикация с призывом «От 30, 40, 50 и 60 — вместе к 90». Покупателям, решившим обновить устройство, обещают дополнительную скидку до 800 юаней или 120 долларов при обмене старого смартфона, беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев и бесплатные 200 ГБ облачного хранилища на один год.
Чтобы продемонстрировать преимущества новинки, компания сравнила Mate 90 Pro с несколькими предшественниками, включая Mate 60 Pro. Huawei заявляет о существенном прогрессе в производительности, качестве экрана, автономности, возможностях камер и мобильной связи. В рекламных материалах также упоминаются Mate 50 Pro, Mate 40 Pro и Mate 30 Pro 5G, владельцев которых компания рассчитывает заинтересовать переходом на новое поколение.
История этой линейки насчитывает уже несколько поколений: Mate 30 с поддержкой 5G представили в 2019 году. Смартфон получил однокристальную платформу Kirin 990 5G/