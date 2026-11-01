Huawei доплачивает владельцам Mate 30–Mate 60, чтобы они перешли на Mate 90 ⁠ 1

Huawei запустила программу привлечения владельцев предыдущих поколений смартфонов Mate к покупке новой серии Mate 90.

В официальном аккаунте Huawei Terminal в WeChat появилась публикация с призывом «От 30, 40, 50 и 60 — вместе к 90». Покупателям, решившим обновить устройство, обещают дополнительную скидку до 800 юаней или 120 долларов при обмене старого смартфона, беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев и бесплатные 200 ГБ облачного хранилища на один год.

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Чтобы продемонстрировать преимущества новинки, компания сравнила Mate 90 Pro с несколькими предшественниками, включая Mate 60 Pro. Huawei заявляет о существенном прогрессе в производительности, качестве экрана, автономности, возможностях камер и мобильной связи. В рекламных материалах также упоминаются Mate 50 Pro, Mate 40 Pro и Mate 30 Pro 5G, владельцев которых компания рассчитывает заинтересовать переходом на новое поколение.

История этой линейки насчитывает уже несколько поколений: Mate 30 с поддержкой 5G представили в 2019 году. Смартфон получил однокристальную платформу Kirin 990 5G/