В России разрешили показывать права через «Макс»

С 8 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, позволяющие предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде через мессенджер «Макс». Документы будут отображаться в виде двухмерного штрихкода, связанного с данными на «Госуслугах». Таким образом, электронная версия при проверке должна иметь такую же юридическую силу, как оригиналы документов.

Однако воспользоваться нововведением прямо сейчас не получится. В Минцифры сообщили, что техническая возможность для предъявления электронных документов в «Максе» появится в ближайшие месяцы. После запуска водителю достаточно будет открыть цифровые документы в приложении и предъявить код сотруднику ГИБДД.

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При этом пластиковые права и СТС никуда не исчезают, а использование электронной версии останется добровольным. Автоюрист Лев Воропаев также обратил внимание на практическую проблему: для работы цифровых документов может потребоваться мобильная связь. Поэтому на первое время водителям рекомендуют по-прежнему возить с собой пластиковые документы — хотя бы в бардачке.