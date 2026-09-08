Oppo Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры — характеристики нового фотофлагмана раскрыты до анонса

Перископ с макро на расстоянии 10 см, стабилизация до 7,5 ступени и дисплей 144 Гц

Oppo раскрыла новые подробности камер Find X10 Pro Max, премьера которого ожидается уже в этом месяце.

Главной особенностью смартфона станет тройная система из 200-Мп сенсоров. Основная камера получит датчик Samsung ISOCELL HPC размером 1/1,3 дюйма, светосилу f/1.5, стабилизацию CIPA 6,5 ступени и динамический диапазон до 17 EV. Такой набор должен особенно хорошо проявить себя при ночной съёмке и в сценах с сильным контрастом.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

200-Мп сенсор также установят в ультраширокоугольную камеру. Она получит диафрагму f/2.2 и угол обзора 124 градуса, что позволит снимать масштабные пейзажи и большие группы людей без серьёзной потери детализации. Третья камера станет перископическим телефотомодулем с f/2.1, стабилизацией CIPA 7,5 ступени и возможностью делать макроснимки с расстояния всего 10 см.

Дополнительно смартфону приписывают 50-Мп фронтальную камеру с автофокусом и 3-Мп мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи.

Ожидается, что Find X10 Pro Max получит 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой 144 Гц, а также 2-нм чип MediaTek Dimensity 9600 Pro, ColorOS 17 и Android 17.