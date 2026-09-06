Samsung готова выпустить стабильную One UI 9 для Galaxy S26

Она замечена на серверах компании

На серверах Samsung обнаружили новую сборку One UI 9 для серии Galaxy S26 — S948BXXU4BZI4/S948BOXM4BZI4/S948BXXU4BZI2. Она пришла на смену версии BZI2.

По данным инсайдера Tarun Vats, Samsung готова выпустить стабильную версию прошивки. Компания сейчас занимается финальной отладкой системы перед массовым запуском.

Samsung начала тестирование One UI 9 для Galaxy S26 ещё в марте — тогда была замечена первая внутренняя сборка новой оболочки. Теперь компания вышла на финальную стадию подготовки стабильного обновления.

One UI 9 для серии Galaxy S26 на базе Android 17 приносит улучшенный пользовательский интерфейс, расширенные функции искусственного интеллекта и другие улучшения.