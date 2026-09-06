Samsung готова выпустить стабильную One UI 9 для Galaxy S26

Она замечена на серверах компании

Мобильные телефоны

На серверах Samsung обнаружили новую сборку One UI 9 для серии Galaxy S26 — S948BXXU4BZI4/S948BOXM4BZI4/S948BXXU4BZI2. Она пришла на смену версии BZI2.

По данным инсайдера Tarun Vats, Samsung готова выпустить стабильную версию прошивки. Компания сейчас занимается финальной отладкой системы перед массовым запуском.

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Источник изображения: Samsung/tarunvats33

Samsung начала тестирование One UI 9 для Galaxy S26 ещё в марте — тогда была замечена первая внутренняя сборка новой оболочки. Теперь компания вышла на финальную стадию подготовки стабильного обновления.

One UI 9 для серии Galaxy S26 на базе Android 17 приносит улучшенный пользовательский интерфейс, расширенные функции искусственного интеллекта и другие улучшения.

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