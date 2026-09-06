Samsung Galaxy S25 получил обновление камеры — функцию Super Steady with Horizontal Lock

Samsung выпустила первое обновление для бета-версии One UI 9, предназначенное для серии Galaxy S25.

Прошивка с номером S938BXXUCZZHL уже замечена для устройств линейки и приносит несколько новых функций. Среди них — новый инструмент Fold8 Finder и виджет Google в оболочке One UI Home.

Отдельное внимание уделено камере. В One UI 9 Beta 1 для Galaxy S25 появилась функция Super Steady with Horizontal Lock — она позволяет удерживать изображение выровненным по горизонту даже при наклонах и вращении смартфона на 360 градусов во время съёмки.

Кроме того, в дальнейших обновлениях ожидается появление таких функций, как My FanCam, Now Nudge и настраиваемые карточки Now Brief.