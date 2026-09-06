Мобильная сетевая карта и роутер в форме колонки. 5G-новинки Acer показали на живых фото

Новые Connect D5P и Connect X6ES обеспечивают быстрый мобильный интернет и поддерживают современные стандарты беспроводных сетей

Acer представила два новых сетевых устройства с поддержкой 5G — компактную мобильную сетевую карту Connect D5P 5G и стационарный маршрутизатор Connect X6ES 5G CPE.

Первая модель подключается к компьютеру через USB-C со скоростью до 5 Гбит/с, оснащена 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ флеш-памяти eMMC. Для подключения к мобильной сети предусмотрены Nano SIM, eSIM и vSIM, а максимальная скорость загрузки в сетях 5G SA достигает 3,27 Гбит/с.

Connect D5P получила и набор защитных функций: поддерживаются шифрование WPA/WPA2, встроенный брандмауэр и блокировка SIM-карты. Устройство можно использовать и как NAS — в этом режиме скорость загрузки достигает 2,77 Гбит/с.

Connect X6ES 5G CPE представляет собой более традиционный домашний или офисный маршрутизатор. Он работает на OpenWRT, имеет 1 ГБ LPDDR4 и 512 МБ eMMC, поддерживает 5G и двухдиапазонный Wi-Fi 6E с конфигурацией 4×4 MIMO.

Для проводных подключений предусмотрены два гигабитных порта RJ-45, а для мобильной сети — слот Nano SIM.