DLSS 5 запустили на Radeon RX 9070 XT

Но пока без особой практической пользы

Энтузиасту удалось запустить технологию Nvidia DLSS 5 на видеокарте AMD Radeon RX 9070 XT. Для этого моддер создал специальный исполняемый файл, который позволяет задействовать отдельные компоненты DLSS NR в некоторых играх на видеокартах Radeon RX 9000 с архитектурой RDNA 4.

Работоспособность метода продемонстрировали в Cyberpunk 2077. Для запуска используются файл dlssnr_on_amd_setup.exe и библиотека nvngx_dlssnr.dll, которые помещаются в папку с игрой. После этого в настройках необходимо включить FSR 3 или FSR 4 — мод использует их как основу для активации Neural Rendering.

Сам факт запуска оказался гораздо интереснее его практической пользы. Без нейросетевого рендеринга Cyberpunk 2077 выдавал на Radeon RX 9070 XT 80 FPS, но после включения DLSS 5 Neural Rendering производительность падает примерно до 11–12 FPS.

Энтузиаст продолжает оптимизацию. В версии Alpha v0.2.7 производительность, по его словам, выросла примерно на 12%, а в Cyberpunk 2077 уже удается получить около 30 FPS при разрешении 1080p. Тем же способом удалось запустить DLSS 5 NR и в GTA V Enhanced.

Эксперимент требует Windows 11, DirectX 12, актуальных драйверов AMD Adrenalin и совместимой версии библиотеки DLSS NR. Кроме того, некоторые игры с античит-системами могут блокировать загрузку сторонней DLL, поэтому мод работает далеко не со всеми играми.