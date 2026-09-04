HR больше не нужны? LinkedIn запустил ИИ-рекрутера, который сам находит кандидатов

LinkedIn выкатил Hiring Assistant — ИИ-агента, который берёт на себя сквозной процесс подбора: от получения заявки до первого контакта с кандидатом. В отличие от инструментов, просто ищущих профили по ключевым словам, ассистент интегрируется с сотнями систем отслеживания кандидатов и работает с данными кандидатов параллельно с данными самой LinkedIn.

Рекрутер вводит требования на обычном языке или использует готовое описание вакансии. ИИ-ассистент уточняет квалификационные критерии и начинает поиск. Затем человек калибрует систему, отмечая подходящих и неподходящих кандидатов, — ИИ-ассистент обучается предпочтениям в реальном времени.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Вице-президент LinkedIn по разработке решений Прашанти Падманабхан утверждает: у клиентов, использующих Hiring Assistant, число профилей, которые рекрутеру приходится просмотреть перед принятием решения, сократилось на 80%. TCS, участвовавшая в пилоте, говорит, что ассистент забирает рутинную работу, освобождая время на общение с бизнес-заказчиками и кандидатами, но признаёт: компания прошла лишь половину пути внедрения — рекрутерам нужно время на адаптацию к новому процессу.

Есть и ограничение: ИИ оценивает только тех кандидатов, чьи данные ему доступны — через профиль LinkedIn или подключённые сервисы. Соискатели с минимальным цифровым следом, а также те, кто хочет сменить сферу и чей профиль не отражает новое направление, могут остаться вне поля зрения алгоритма. В LinkedIn отмечают, что главная задача теперь — не создать более умный алгоритм поиска, а соединить фрагментированные корпоративные данные, заработать доверие рекрутеров и стать слоем, через который происходит наём.