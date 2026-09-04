Квантовый процессор IBM Nighthawk r2 ускорился в 25 раз: 100 000 цепей в секунду без роста ошибок

IBM представила самый быстрый квантовый процессор в своей линейке — Nighthawk r2, содержащий более 7500 гейтов и выполняющий 100 000 квантовых цепей в секунду. Это в 25 раз быстрее предшественника Heron, причём рост скорости не достигнут ценой масштабирования или точности вычислений.

Ключевое изменение — замена «условного сброса» кубитов на диссипативный сбросовый модуль. Раньше квантовой системе приходилось простаивать сотни микросекунд между запусками цепей, ожидая, пока кубиты релаксируют в основное состояние. Теперь высокодинамичный связанный элемент может принудительно вернуть программируемый кубит в основное состояние по требованию, сокращая его время релаксации с 200 микросекунд до 25 наносекунд.

Источник изображения: IBM

Каждый кубит подключён к своему индивидуальному сбросовому элементу, поэтому сброс одного не возмущает соседей. Суммарный простой между запусками цепей сжат до одной микросекунды. А поскольку система каждый раз стартует строго из основного состояния, ошибки инициализации упали в 25 раз — паразитный эффект, обычно сопровождающий ускорение в квантовых системах, здесь не проявился.

Процессор построен на архитектуре квадратной решётки, где большинство кубитов связано с четырьмя ближайшими соседями — это улучшение по сравнению с предыдущими поколениями.

Диссипативный сброс может применяться не только между цепями, но и в процессе их исполнения, повышая эффективность внутри вычислительного цикла. Более высокая пропускная способность означает, что исследователи могут прогнать больше рабочих нагрузок в рамках того же выделенного времени на IBM Quantum Platform.

Появление Nighthawk r2 с 7500 гейтами в 2026 году — шаг на пути к ключевой вехе «дорожной карты» IBM: отказоустойчивому квантовому компьютеру с 200 кубитами и более чем 100 миллионами гейтов к 2033 году.