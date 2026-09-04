Солнечную электростанцию построят в Амурской области

Новая станция мощностью 17,2 МВт будет вводиться в два этапа

Корпуса, системы питания и охлаждения

«Юнигрин энерджи» завершает выбор площадки в Амурской области для строительства солнечной электростанции общей мощностью 17,2 МВт. Как сообщили в компании, подготовительные процедуры близятся к завершению, а непосредственно строительные работы планируется начать в 2027 году.

Проект предусматривает два объекта. Первый мощностью 8,5 МВт рассчитывают запустить уже в 2027 году, ещё 8,9 МВт — в 2028-м. Оба проекта компания представила в июне на конкурсе по строительству объектов возобновляемой энергетики.

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Источник изображения: Муса Салгереев/ ТАСС

«Юнигрин энерджи» развивает солнечную генерацию, продаёт электроэнергию из возобновляемых источников и экспортирует продукцию. Компания реализует проекты не только в России, но и за рубежом. Новый объект в Амурской области станет очередным проектом по расширению солнечной энергетики в регионе.

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