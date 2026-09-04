AMOLED-дисплей с яркостью 5200 нит и частотой 144 Гц, 200-мегапиксельная камера и АКБ емкостью 6500 мАч. Motorola Edge 70 Plus оценили в 600 евро

Motorola представила Edge 70 Plus, о чем мы уже сообщали, а теперь появились подробности и цена. Это новый смартфон серии Edge 70 с 6,78-дюймовым Extreme AMOLED-дисплеем разрешением 2772 × 1272 пикселя.

Экран поддерживает частоту 144 Гц, пиковую яркость до 5200 нит, HDR10+, 10-битную цветопередачу и 100% охват DCI-P3. Также заявлены защита Gorilla Glass 7i, оптический сканер отпечатков под экраном, влагозащита IP64 и соответствие стандарту MIL-STD-810H.

За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. С помощью RAM Boost объём виртуальной памяти можно увеличить до 24 ГБ, а хранилище — расширить картой microSD до 1 ТБ.

Смартфон работает на Android 16, а обновления безопасности обещаны до сентября 2031 года. Основная камера получила сенсор на 200 Мп с оптической стабилизацией, дополненный 2-Мп макрокамерой, фронтальная камера — 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мА•ч. В оснащение также вошли 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC и встроенный сканер отпечатков.

Motorola Edge 70 Plus доступен в версии 8/256 ГБ за €600. Предзаказы уже принимаются, а поставки начнутся 23 сентября. Покупателям дополнительно обещают комплект из часов Moto Watch Fit и браслета Moto Tag 2.