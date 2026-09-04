Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. «Аэрофлот» может заказать ещё 90 МС-21 — всё ради загрузки Иркутского завода

Минпромторг России рассчитывает в ближайшее время заключить с «Аэрофлотом» контракт ещё на 90 самолётов МС-21. Как заявил замглавы ведомства Геннадий Абраменков, соглашение необходимо для планомерной загрузки Иркутского авиационного завода, который отвечает за финальную сборку самолётов, а также связанных с ним предприятий кооперации.

Сейчас у «Аэрофлота» уже есть контракт на 18 МС-21, и все эти самолёты находятся в производстве. По словам Абраменкова, первый серийный борт уже совершил первый полёт. Новый заказ на 90 машин должен стать следующим крупным этапом сотрудничества авиакомпании с производителем и обеспечить предприятию необходимый объём работы.

МС-21 — российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт, который должен заменить на отечественном рынке Ту-154 и семейство Ту-204, а также стать альтернативой зарубежным лайнерам Boeing 737 и Airbus A320.