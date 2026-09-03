Робот устроил драку с людьми в российском магазине

По одной из версий, видео постановочное

В Сети завирусилось видео, в котором человекоподобный робот якобы устроил драку с людьми в магазине электроники в Саратове.

На записи покупатель подходит к машине и толкает её в плечо. В ответ робот принимает боевую стойку и начинает размахивать руками и ногами.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Зрителей особенно удивила реакция девушки, находившейся за стойкой: во время происходящего она практически не проявляла беспокойства. Это позволяет предположить, что ролик мог быть постановочным. Некоторые считают, что магазин мог намеренно распространить необычное видео, чтобы привлечь внимание к торговой точке.

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