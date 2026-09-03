Упаковку iPhone 18 показали на странном фото — Apple готовит перемены в дизайне?

В Сети появилось изображение упаковки iPhone 18 в розовом цвете, помещённого в чёрную коробку.

Автор публикации утверждает, что Apple сохранит для нового поколения дизайн iPhone 16 и iPhone 17, но немного увеличит размеры смартфона, приблизив их к габаритам Pro Max.

Apple традиционно использует для обычных моделей и Pro-версий разное оформление, поэтому внезапный переход базовых iPhone на чёрные коробки выглядит странным.

Напомним, по слухам, 9 сентября Apple представит Pro-версии, которые получат улучшенную камеру, уменьшенный Dynamic Island и новые варианты расцветки.

Информатор Majin Bu ранее раскрыл точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12, браке в iPhone 15, а также опубликовал фото макетов iPhone 17 и iPhone 18.