Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю и новый дизайн: смартфон iQOO 16 показали до анонса

В Сети появились первые изображения iQOO 16, раскрывающие необычный дизайн задней панели смартфона. Чёрная версия дополнена синими световыми акцентами вокруг камеры и в нижней части корпуса.

По предыдущим утечкам, iQOO 16 оснастят сразу тремя 50-мегапиксельными камерами. Основной модуль якобы получит сенсор размером 1/1,3 дюйма и объектив с диафрагмой f/1,68. Компанию ему составят сверхширокоугольная камера и перископический телевик.

На лицевой стороне ожидается плоский 6,85-дюймовый экран Samsung с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц. iQOO 16 станет первым устройством, в котором будет использоваться люминесцентный материал M16 от Samsung, который позиционируется как лучший 2K-экран от Samsung за всю историю.

Аппаратной основой смартфона, по слухам, станет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также ему приписывают аккумулятор на 8500 мА•ч, проводную зарядку мощностью 100 Вт и поддержку беспроводной зарядки. Среди других особенностей — отдельный чип для обработки изображения на дисплее, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, USB 3.2, стереодинамики и защита корпуса по IP68/IP69.