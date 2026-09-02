Забыл сюжет? «Звук» добавил ИИ-краткое содержание аудиокниг

Музыкальный сервис «Звук» запустил новую возможность «Вкратце», которая помогает быстро восстановить содержание аудиокниги после перерыва или ознакомиться с сюжетом до начала прослушивания.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Краткое содержание доступно непосредственно на странице произведения. Кроме того, во время прослушивания пользователь может за несколько минут освежить в памяти события предыдущих глав и продолжить книгу с нужного места. Это может быть особенно полезно при длительных паузах между сеансами.

Сейчас «Вкратце» работает для части популярных аудиокниг. В дальнейшем сервис планирует распространить возможность на другие произведения каталога.

Для создания кратких пересказов используются технологии искусственного интеллекта. В «Звуке» отмечают, что ИИ должен помогать пользователям быстрее возвращаться к уже начатому контенту и сокращать время на повторное прослушивание отдельных эпизодов.

Новая возможность стала частью развития ИИ-инструментов сервиса, которые применяются для работы с музыкальным и аудиокнижным контентом.