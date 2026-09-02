Honor рассказала, как испытывает смартфоны на прочность на примере модели Turbo

Honor раскрыла подробности своей программы испытаний смартфонов на прочность и показала её на примере модели Turbo. Ключевой частью тестов компания называет 120 циклов падения с высоты одного метра во вращающемся барабане. Заявленная максимальная высота, которую аппарат должен выдерживать при одиночном падении, — 2,5 метра. После механических нагрузок смартфон проверяют повторно и удостоверяются в соответствии классам защиты IP66, IP68 и IP69K, корректной работе камеры, нормальном качестве связи и безопасности батареи.

Honor Turbo Источник изображения: Honor

Водозащиту при этом не считают постоянной характеристикой, поскольку она зависит от состояния уплотнителей, мембран и клеевых соединений, которые могут пострадать при ударах. Поэтому герметичность подтверждают именно после серии падений. В испытаниях, как заявляет Honor, смартфон Turbo сохранил работоспособность после получаса на глубине 1,5 метра. Отдельно проверяют устойчивость к струям под давлением, горячей воде и пару. Во время долгих тестов с водой, паром, солевой средой и повышенной влажностью параллельно контролируют параметры радиосвязи, работу камер и энергопотребление.

Отдельный блок тестов касается аккумулятора. После падений или деформации корпуса батарею отправляют на дополнительные лабораторные испытания, в том числе с воздействием пара. Объясняют это тем, что аккумулятор большой ёмкости — это заметная масса и большая инерция при ударе. В Honor Turbo батарея на 8560 мА·ч, как зявлено, закреплена высокоадгезивным материалом, ограничивающим её смещение внутри корпуса. Также упоминаются температурные тесты: тройная сертификация SGS охватывает падения, удары, изгиб и перепады от −40 до +70 °C.