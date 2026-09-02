В Санкт‑Петербурге начались испытания беспилотного поезда метро

Сегодня, 2 сентября, на станции «Путиловская» шестой линии Петербургского метрополитена состоялся тестовый запуск беспилотного поезда метро, сообщили в администрации Санкт‑Петербурга. Тестовый проезд состоялся от станции «Путиловская» до станции «Юго‑Западная» и обратно.

Автоматизированный состав создан на базе современного поезда «Балтиец». Он самостоятельно выполняет основные операции: отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной станции. При этом машинист находится в кабине, контролирует работу автоматики и при возникновении нештатной ситуации готов сразу вмешаться.

Также тестируется система реагирования на препятствия. Она регистрирует объекты, возникающие на пути, считывает сигналы светофоров и положение стрелок. Пока система только информирует машиниста, но такие решения являются основой для будущего перехода к беспилотному движению, отметили в администрации Санкт‑Петербурга.

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что Красносельско-Калининская (шестая) линия метро, которая в дальнейшем будет обслуживать терминал высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, изначально проектировалась под самые современные стандарты. Её будут развивать как полностью автоматизированную систему с элементами искусственного интеллекта.