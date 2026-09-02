Huawei сертифицировала новый аккумулятор на 8560 мА•ч

Батарею могут впервые установить в модель с чипом Kirin 8000-й серии

Huawei сертифицировала новую аккумуляторную батарею ёмкостью 8560 мА•ч. Устройство, для которого она предназначена, пока не представлено, однако данные о батарее появились в базе китайской сертификации 3C.

Аккумулятор с номером модели HB5968A0EXW-11A зарегистрировали 28 августа. Это литий-ионная батарея с номинальным напряжением 3,80 В, максимальным напряжением зарядки 4,53 В и номинальной энергией 32,53 Вт•ч. Типичная ёмкость аккумуляторного блока составляет 8700 мА•ч.

По данным инсайдера DigitalChatStation, Huawei может использовать такую батарею в устройстве на базе чипа Kirin 8000-й серии.

Huawei уже экспериментирует с крупными батареями. В марте Enjoy 90 Pro Max получил аккумулятор на 8500 мА•ч, а стандартный Pura 90 оснащён батареей на 6500 мА•ч и поддерживает зарядку мощностью 100 Вт.