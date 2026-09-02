ИИ пугает самых осведомлённых: 43% хорошо разбирающихся в технологиях ждут угрозы своей работе

Опрос более 2 000 человек в Германии показал, что среди респондентов с высоким уровнем знаний об ИИ почти половина считает, что технологии вскоре могут взять на себя их работу

Чем лучше люди разбираются в искусственном интеллекте, тем сильнее они опасаются, что он отнимет у них работу. К такому выводу пришли авторы AI Monitor 2026 — исследования Технического университета Дармштадта, основанного на опросе более 2 000 человек в Германии. Среди респондентов с высоким уровнем знаний об ИИ 43% считают, что технологии в ближайшее время могут взять на себя их работу. По мере снижения уровня знаний эта доля заметно уменьшается.

Руководитель исследования профессор Петер Буксманн назвал результат примечательным, поскольку дискуссии об угрозах искусственного интеллекта часто связывают тревогу с недостатком информации. Полученные данные указывают на обратное: люди, которые лучше понимают возможности ИИ, одновременно яснее видят его потенциальное влияние на рынок труда. При этом решающим фактором оказывается не столько отрасль, сколько характер самой работы. Сильнее всего рискуют профессии, результат которых можно перевести в цифровую форму: тексты, аналитика, отчёты, программный код и презентации.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Несмотря на растущие опасения, ИИ пока используется на рабочих местах довольно ограниченно, а систематическое обучение остаётся редким: только 15% участников опроса проходили какое-либо специализированное обучение работе с ИИ. Главными опасениями респонденты назвали «галлюцинации моделей» и конфиденциальность данных. Возможность появления сверхинтеллекта (AGI) считают вероятной только 4 из 10 участников.

Тревога за занятость за год выросла во всех профессиональных группах, причём молодые работники беспокоятся о ней сильнее старших. Буксманн отмечает, что потеря работы означает не только потерю дохода, но и может лишить человека социальных связей и ощущения цели. Поэтому авторы исследования считают более эффективной подготовку к изменениям — прежде всего обучение работе с моделями искусственного интеллекта и открытое обсуждение того, какие задачи и профессии будут меняться. При этом появление новых профессий, связанное с генеративным ИИ, не обязательно компенсирует исчезающие рабочие места в соотношении 1:1.