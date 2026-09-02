Foton впервые возглавил рынок новых пикапов в России

В июле 2026 года продажи новых пикапов в России составили 2 158 автомобилей, что на 19% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Такие данные приводит агентство «Автостат» на основе информации АО «ППК» и собственной классификации рынка.

Лидером сегмента впервые стал китайский бренд Foton, реализовавший 377 пикапов. Еще в июне марка занимала лишь пятое место рейтинга. Вторую позицию занял JAC с результатом 348 автомобилей, третьей стала российская компания Sollers — 330 машин. В первую пятерку также вошли GWM, продавший 318 пикапов, и Changan с показателем 179 единиц.

Смена лидера произошла и среди моделей. Первое место занял Foton Tunland — 376 проданных автомобилей. Далее расположились JAC T9 (347 машин), GWM Poer (317), RAM 1500 (178) и УАЗ «Пикап» (176).

По итогам января—июля 2026 года в стране было реализовано 11 435 новых пикапов. Это на 4% меньше, чем за первые семь месяцев 2025 года.