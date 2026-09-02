Неубиваемый «тонкий» смартфон с батареей 16 000 мА·ч, камерой ночного видения и тепловизором. Представлен Oukitel WP70 Ultra

Его называют тонким, но данных о габаритах нет

Бренд Oukitel представил защищенный смартфон WP70 Ultra, «фишкой» которого стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 16 000 мА·ч. Производитель называет новинку самым тонким смартфоном с батареей такой емкости, но при этом ни габариты, ни масса не приводятся. Аккумулятор поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Oukitel WP70 Ultra получил экран OLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 7200, программная платформа — Android 16.

Oukitel WP70 Ultra получил основную камеру с датчиком разрешением 108 Мп, а также предусмотрена камера ночного видения с 64-мегапиксельным датчиком и тепловизор

Смартфон будет доступен как минимум в трех вариантах оформления с зелеными, фиолетовыми и оранжевыми элементами корпуса. Цена и сроки начала продаж пока не раскрыты.