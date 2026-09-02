В России построят новый завод по сборке комплектующих для ветроустановок

Его запустят в Амурской области в 2027 году

АО «Росатом Возобновляемая энергия» построит в Амурской области сборочное производство элементов ветроустановок. Компания уже приступила к проектным работам. Завод будет выполнять крупноузловую сборку гондол и ступиц для ветроэнергетических установок (ВЭУ) новой технологической платформы мощностью 4,5 МВт.

В Росатоме сообщили, что сейчас компания переходит на такой тип ВЭУ. Новое оборудование предназначено для Успеновской и Платовской ветроэлектростанций, строительство которых планируется на Дальнем Востоке, а также для обеспечения последующих проектов Росатома в регионе.

Производственная программа завода составит около 72 комплектов, состоящих из гондолы и ступицы, в год. Ввод нового производства в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года. Завод будет построен с использованием технологий быстровозводимых конструкций, что позволит ему сразу выйти на проектную мощность, заявили в Росатоме.