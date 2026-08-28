DLSS 5 активировали в Cyberpunk 2077, RDR2, TLOU2 и прочих играх. Порой разница в картинке действительно колоссальна
Но иногда лица как будто старит
Спустя сутки после того, как DLSS 5 активировали в Control, энтузиасты запустили ещё не вышедшую на рынок технологию и в других играх, включая Cyberpunk 2077, RDR2, TLOU2, Wukong и прочие. Теперь у нас намного больше возможностей оценить её работу в разных режимах и с разными движками.
Как и ранее, оценивать с точки зрения нравится или нет каждый может для себя. Мы же констатируем, что лица меняются, но насколько сильно, зависит от игры, конкретной сцены и модели персонажа.
К примеру, на одном из скриншотов из TLOU2 на лице Элли разница не особо видна, а вот на скриншоте из Cyberpunk 2077 она огромна. В последнем случае интенсивность эффекта уже как раз похожа на то, что изначально показывала Nvidia.
При этом, если почитать комментарии, то есть немало тех, которые говорят, что с DLSS 5 лица выглядят старее или как будто персонажи очень устали.
Отдельно стоит отметить, что энтузиастам удалось подключить библиотеку к существующим конвейерам рендеринга игр без официальной поддержки DLSS 5 со стороны разработчиков. Таким образом, текущая реализация может быть применена к играм, которые изначально не разрабатывались с учетом интеграции DLSS 5.
Тесты производительности в разных играх подтверждают то, что мы уже говорили: показатели падают примерно вдвое, и это вряд ли можно назвать приемлемым вариантом. Фактически мы вернулись во времена первых видеокарт с поддержкой трассировки лучей, когда эта самая трассировка обрушивала производительность примерно так же.
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