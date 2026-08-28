DLSS 5 активировали в Cyberpunk 2077, RDR2, TLOU2 и прочих играх. Порой разница в картинке действительно колоссальна

Спустя сутки после того, как DLSS 5 активировали в Control, энтузиасты запустили ещё не вышедшую на рынок технологию и в других играх, включая Cyberpunk 2077, RDR2, TLOU2, Wukong и прочие. Теперь у нас намного больше возможностей оценить её работу в разных режимах и с разными движками.

Фото Videocardz

Как и ранее, оценивать с точки зрения нравится или нет каждый может для себя. Мы же констатируем, что лица меняются, но насколько сильно, зависит от игры, конкретной сцены и модели персонажа.

К примеру, на одном из скриншотов из TLOU2 на лице Элли разница не особо видна, а вот на скриншоте из Cyberpunk 2077 она огромна. В последнем случае интенсивность эффекта уже как раз похожа на то, что изначально показывала Nvidia.

Фото Videocardz

Фото Videocardz

Фото Videocardz

Фото Videocardz

При этом, если почитать комментарии, то есть немало тех, которые говорят, что с DLSS 5 лица выглядят старее или как будто персонажи очень устали.

Отдельно стоит отметить, что энтузиастам удалось подключить библиотеку к существующим конвейерам рендеринга игр без официальной поддержки DLSS 5 со стороны разработчиков. Таким образом, текущая реализация может быть применена к играм, которые изначально не разрабатывались с учетом интеграции DLSS 5.

Тесты производительности в разных играх подтверждают то, что мы уже говорили: показатели падают примерно вдвое, и это вряд ли можно назвать приемлемым вариантом. Фактически мы вернулись во времена первых видеокарт с поддержкой трассировки лучей, когда эта самая трассировка обрушивала производительность примерно так же.



