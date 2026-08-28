MSI выпускает новый игровой ноутбук, но с памятю DDR4. Модель Katana 15 HX в целом достаточно производительна

Компания MSI решила, что в 2026 году память DDR4 вполне можно использовать для создания новых моделей ноутбуков, и представила новую версию модели Katana 15 HX.

Это достаточно производительный ноутбук, сочетающий GeForce RTX 5070 Laptop и процессор Core i9-14900HX, однако память используется DDR4-3200. Точнее, в спецификациях указана её поддержка, а сколько будут иметь конкретные модификации, неясно. Так же на рынке будет ровно такая же модель, но с DDR5.

Фото Videocardz

Что касается остального, есть место для двух твердотельных накопителей, 15-дюймовый экран Full HD либо QHD с частотой 165 или 144 Гц соответственно, Wi-Fi 6E и батарея ёмкостью 60 Втч. Толщина ноутбука составляет 21-23 мм при массе 2,1 кг. Данных о цене пока нет.