Приложения на Android будут потреблять меньше памяти: Google заставит разработчиков оптимизировать свои программы

Google ужесточает требования к потреблению памяти Android-приложениями. Разработчикам дали время до февраля 2027 года, чтобы оптимизировать программы и обеспечить их стабильную работу даже на смартфонах с небольшим объемом ОЗУ.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Причина — дефицит чипов памяти и рост цен на DRAM и NAND. Производители смартфонов уже реагируют на это: кто-то повышает цены, а кто-то сокращает объемы ОЗУ и флеш-памяти. Поэтому привычные для недорогих моделей 6–8 ГБ оперативной памяти могут снова уступить место 4 ГБ.

Google рассчитывает компенсировать это оптимизацией самого Android-софта. Основное внимание разработчикам придется уделить трем вещам: динамическому потреблению ОЗУ, работе с изображениями и объему программного кода.

Приложения должны своевременно освобождать память после того, как они перестали использоваться (в том числе при переходе в фоновый режим). Отдельно Google обращает внимание на изображения: большое количество крупных bitmap-файлов способно занять значительную часть доступной оперативной памяти.

Еще одно требование касается программного кода. Перед публикацией в Google Play разработчикам придется сокращать лишний код как минимум на 25%, в том числе с помощью инструментов оптимизации вроде R8.

Если приложение будет превышать установленные лимиты, Android сможет вмешаться в его работу — ограничить производительность или принудительно закрыть программу, чтобы она не замедляла и не приводила к сбоям всей системы.

По сути, Google готовит Android к миру, в котором смартфоны не обязательно будут получать все больше оперативной памяти. Вместо привычного подхода «приложение стало тяжелее — добавим еще ОЗУ» компания хочет заставить разработчиков эффективнее использовать те ресурсы, которые уже есть в устройстве.