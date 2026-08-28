Как сделать так, чтобы GeForce RTX 5090 не сгорела? TecLab припаяла кабели питания напрямую к плате

Теперь никаких ненадежных разъемов питания, но и гарантии тоже никакой

Бразильская мастерская TecLab на своем YouTube-канале продемонстрировала радикальный способ избавиться от потенциальных проблем с 16-контактными разъемами питания GeForce RTX 5090. Вместо подключения кабелей обычным способом энтузиасты припаяли провода питания непосредственно к контактным площадкам на печатной плате видеокарты — и всё заработало.

Скриншоты видео TecLab Источник изображения: TecLab

Для эксперимента использовалась не обычная RTX 5090, а экстремальная Galax GeForce RTX 5090 D HOF OC LAB XOC. Эта модель примечательна наличием сразу двух 16-контактных разъемов питания.

TecLab фактически решила полностью исключить разъемные соединения из цепи. В экспериментальной конфигурации несколько комплектов силовых проводов через адаптеры были припаяны непосредственно к соответствующим участкам PCB видеокарты.

После модификации компьютер нормально загрузился, видеокарта прошла несколько тестов.

Эксперимент стал своеобразной реакцией TecLab на сообщения о перегреве и оплавлении разъемов питания мощных GeForce. Прямое соединение теоретически исключает проблемную контактную пару разъем–штекер. Правда, пока непонятно, как такое подключение скажется на видеокарте при длительной эксплуатации. Не говоря уже о том, что после такого вмешательства можно попрощаться с гарантией.