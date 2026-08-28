Работу DLSS 5 наглядно показали на видео. Активация уничтожает производительность даже у RTX 5090

Вчера мы имели возможность оценить работу технологии DLSS 5 по нескольким скриншотам, теперь же в Сети появилось целое видео от тех же энтузиастов в той же игре Control.

На видео уже намного лучше понятна работа технологии и намного больше возможностей оценить картинку с ней и без неё. Хорошо видно, что меняются не только лица и в целом не только модели персонажей. Меняется также освещение и даже цветовая температура.

Скриншот видео

Напомним, как минимум сейчас доступно несколько семь стилей, но авторы видео, к сожалению, не делают нормального последовательного сравнения между ними.

Что касается производительности, она действительно падает чудовищно сильно: примерно вдвое. В итоге даже RTX 5090 в 4К обеспечивает лишь около 50 к/с. Насколько улучшится ситуация к релизу, неясно, но при такой производительности большинству геймеров технология попросту не будет нормально доступна даже с учётом возможности включения апскейлера и генератора кадров. Напомним, то, что изначально нам показывали, как DLSS 5, подразумевает именно технологию нейронного рендеринга, но не сам апскейлер.

