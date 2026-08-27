Вот как на самом деле выглядит работа DLSS 5. Энтузиасты смогли активировать найденную библиотеку в игре Control

Буквально спустя несколько часов после первого обнаружения библиотеки DLSS 5 в игре, где технология не была активна, энтузиасты смогли извлечь их и заставить работать в других играх.

В итоге сейчас мы можем впервые посмотреть, как действительно работает DLSS 5 в реальности, хотя нужно сделать поправку на то, что до релиза Nvidia вполне может ещё что-то перенастроить.

Фото Discord RenoDX/Videocardz

Пока что DLSS 5 внедрили только в одну игру — Control. Технология позволяет пользователю переключаться между несколькими вариантами управления. Моддеры сообщают о семи доступных стилях, но в текущем варианте это влияет только на модели персонажей, но не на окружение.

Фото Discord RenoDX/Videocardz

Оценивать картинку каждый будет сам для себя с точки зрения нравится или нет, но, если говорить только о фактах, то можно отметить, что лица как минимум в текущих примерах меняются далеко не так сильно, как в своё время демонстрировала Nvidia.

Фото Discord RenoDX/Videocardz

Фото Discord RenoDX/Videocardz

Отдельно стоит отметить вопрос производительности. Один из участников отметил, что активация DLSS 5 снижает производительность примерно вдвое, в итоге Control, которая уже далеко не самая ресурсоёмкая по современным меркам, в 4K становится почти не играбельной даже на GeForce RTX 5070 Ti.