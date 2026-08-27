Это самая мощная низкопрофильная игровая видеокарта, которая легко тянет игры в 1440p. Появились первые тесты маленькой Vastarmor Radeon RX 9060 XT

Автор канала ETA PRIME раздобыл видеокарту Vastarmor Radeon RX 9060 XT в низкопрофильном исполнении и провёл её тесты. Это единственная такая модель RX 9060 XT, а заодно это и самая производительная низкопрофильная игровая видеокарта на рынке на текущий момент.

Карта занимает два слота расширения и характеризуется длиной 172 мм. То есть она максимально компактна во всех смыслах, особенно с учётом её производительности. Также важно отметить, что, хотя саму карту представили ещё в начале года, на рынок она, видимо, вышла лишь сейчас, и вообще считалось, что модель отменили.

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Карта имеет сниженный со 160 до 140 Вт лимит мощности, но в остальном это обычная Radeon RX 9060 XT, разве что, учитывая габариты кулера, с не самой эффективной и тихой системой охлаждения.

Сравнения с какими-то другими картами автор не проводил, но зато в целом протестировал карту в играх. Точнее, сравнение есть, но в 3DMark, где маленькая модель уступает полноразмерной примерно на 6-8%.

Что же касается игр, в 1440p при ультра-настройках в Forza Horizon 6 карта выдаёт около 100 к/с без апскейлера. В Cyberpunk 2077 в тех же условиях без трассировки лучей можно получить около 70 к/с, примерно столько же будет в Horizon Zero Dawn Remastered. DOOM: The Dark Ages обеспечивает 100 к/с с FSR Quality, а в Crimson Desert будет около 60 к/с.

То есть карта прекрасно подходит для 1440p даже без апскейлеров, если не считать тяжёлых режимов с трассировкой лучей или пути.

В итоге с этой видеокартой можно собрать по-настоящему компактный игровой компьютер. К примеру, автор собрал тестовую систему в корпусе Jonsbo NV10 объёмом всего 4,5 литра.

Скриншот видео

Отдельно можно отметить температурный режим. В играх в среднем ядро карты нагревалось всего лишь до 60 градусов.