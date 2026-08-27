Цилиндр с треногой — анонсирован необычный пауэрбанк PeakDo для спутниковой «тарелки» Starlink Mini

Компания PeakDo показала новый портативный аккумулятор для спутникового терминала Starlink Mini. В отличие от представленного всего месяц назад LinkPower 3, новинка получила совершенно другую конструкцию: вместо крупного трапециевидного корпуса используется компактный цилиндрический корпус со встроенным штативом.

Главная особенность устройства заключается в совмещении сразу двух функций. Аккумулятор не только обеспечивает Starlink Mini автономным питанием, но и выступает в качестве подставки. Из нижней части корпуса раскладывается тренога, а сверху устанавливается сам спутниковый терминал. Для его фиксации используется штатный адаптер Starlink Mini.

Таким образом, для развертывания мобильной спутниковой точки доступа пользователю не потребуется отдельная подставка или штатив. Это должно быть особенно удобно в поездках, кемпинге и других ситуациях, когда Starlink Mini используется вдали от электросети и все оборудование приходится перевозить с собой.

Мобильный аккумулятор также полчил цветоной дисплей на боковой поверхности, который, вероятно, будет отображать параметры работы и оставшийся заряд. Разъемы защищены откидными заглушками, что логично для аксессуара, рассчитанного на использование на открытом воздухе.

Технические характеристики производитель пока держит в секрете. Для сравнения, PeakDo LinkPower 3 оснащен аккумулятором емкостью 99 Вт·ч, или 27 500 мА·ч, и, по данным компании, способен обеспечивать Starlink Mini энергией более 5,5 часа. Его стоимость составляет 230 долларов.

Новая модель гораздо компактнее, и емкость, скорее всего, будет меньше. PeakDo пока не сообщила ни название модели, ни цену, ни дату начала продаж.