Такого не было тысячу лет: один из главных климатических феноменов Земли — Эль-Ниньо — резко усилился

Интенсивность климатического феномена Эль-Ниньо выросла примерно на 40% за последние четыре десятилетия и достигла максимальных значений за текущее тысячелетие. К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета (U-M), изучившие коралловые рифы Галапагосских островов.

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Исследователи предупреждают, что дальнейшее усиление Эль-Ниньо способно сделать связанные с ним экстремальные погодные явления более выраженными. Речь идет прежде всего о сильных засухах и наводнениях в разных регионах планеты. Изменения гидрологического цикла также могут увеличить ущерб инфраструктуре и создать более благоприятные условия для вспышек холеры и других заболеваний.

Получить представление об изменениях Эль-Ниньо на протяжении столетий ученым помогли 13 коралловых рифов у пяти Галапагосских островов. Поскольку регулярные инструментальные наблюдения за этим климатическим феноменом ведутся лишь с 1980-х годов, специалисты использовали кораллы в качестве своеобразной природной летописи за последнюю тысячу лет.

Температуру океана в разные периоды исследователи восстановили по химическому составу кораллов — содержанию изотопа кислорода-18 и соотношению кальция и стронция. Эти показатели позволили определить колебания температуры поверхности моря и оценить интенсивность Эль-Ниньо в прошлом.

Результаты показали, что особенно интенсивные Эль-Ниньо характерны именно для последних 40–50 лет. Исследователи также обнаружили связь его силы со средней глобальной температурой.

Это означает, что продолжающееся глобальное потепление потенциально способно еще больше усилить колебания Эль-Ниньо и связанные с ними погодные аномалии.

Эль-Ниньо возникает каждые несколько лет и характеризуется аномальным потеплением поверхностных вод центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Вместе с противоположной фазой — Ла-Нинья — он влияет на атмосферную циркуляцию и распределение осадков по всей планете, провоцируя засухи в одних регионах и сильные дожди и наводнения в других.