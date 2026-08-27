«Самый большой прорыв в компьютерной графике со времён трассировки лучей». Файлы DLSS 5 впервые обнаружились в игре

Технология Nvidia DLSS 5 пока не вышла на рынок, но её упоминание впервые обнаружилось в файлах игры. Файл NVIDIA DLSSNR версии 310.8.0.0 занимает 158 МБ и находится среди других файлов игры NBA 2K27.

Если точнее, там обнаружили новую библиотеку nvngx_dlssnr.dll, которая, судя по всему, связана с нейронным рендерингом. Появились эти файлы 26 августа, то есть вчера.

Таким образом, файл NBA 2K27, по всей видимости, является первым общедоступным файлом среды выполнения DLSSNR, но это не означает полноценную интеграцию технологии в игру. Как минимум в настройках нет никаких новых пунктов, связанных с DLSS 5 или нейронным рендерингом. Зато можно отметить, что сам упомянутый выше файл занимает примерно втрое больше места, чем обычные файлы для текущего варианта DLSS.

Фото Videocardz

Напомним, сама Nvidia называет свою новую разработку «самым большим прорывом в компьютерной графики со времён трассировки лучей» и обещает выпустить технологию на рынок до конца текущего года. Впрочем, после первой презентации немало пользователей заочно настроено к DLSS 5 скептически, потому как технология довольно сильно может менять лица игровых персонажей.

