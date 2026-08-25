Nokia готовит новый смартфон с широким экраном

Производители смартфонов заинтересовались новым форм-фактором с широким дисплеем. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, помимо Huawei собственные аппараты такого типа для массового производства разрабатывают Nokia и Oppo. При этом дизайн будущих моделей пока окончательно не утвержден.

Большинство других производителей пока лишь оценивают перспективность необычного формата и не приняли окончательного решения о запуске таких устройств в серию. Во многом их дальнейшие планы будут зависеть от реакции покупателей на первые модели.

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Первопроходцем уже стала Huawei: компания представила Pura X View — моноблочный смартфон с необычно широким экраном. Производитель заявляет, что такой формат обеспечивает на 16% больше пространства при просмотре видео и на 21% больше при веб-серфинге в портретной ориентации по сравнению с обычными флагманами.