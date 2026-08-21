Такого смартфона нет ни у кого. Моноблочный Huawei Pura X View сравнили со складными смартфонами

Ранее представленный необычный смартфон Pura X View, который выделяется непривычно широким и низким корпусом, уже сравнили со складными телефонами, представленными на рынке.

Устройство получило 6,39-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 16:9,5 — очень нестандартно по сравнению с обычными вытянутыми смартфонами.

Дисплей имеет разрешение 2232 х 1320 пикселей, минимальные рамки и пиковую яркость до 6500 нит. При этом корпус толщиной всего 6,68 мм весит 201 г, несмотря на установленный аккумулятор емкостью 7000 мА•ч.

По предварительным данным, смартфон оснащен процессором Kirin 9030S, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. Основная камера включает три 50-мегапиксельных модуля. Работать устройство будет под управлением HarmonyOS 7.

Huawei Pura X View особенно заметно отличается от привычных моделей: он значительно шире и короче стандартных смартфонов. Такой форм-фактор должен быть удобнее для просмотра видео, чтения и работы с контентом, хотя диагональ экрана формально меньше, чем у многих современных 6,9-дюймовых аппаратов.