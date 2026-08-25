Представлена газовая колонка Xiaomi: 27 кВт, 16 л/мин, 32 дБ, система отвода конденсата и управление со смартфона

Конденсат нейтрализуется и с помощью высокоскоростной центрифуги выводится через дымоход

Xiaomi представила в Китае газовый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater Pro Dual-Circulation Level 1 Energy Efficiency 16L. Устройство поступило на площадку Youpin по цене 3999 юаней, но на старте его можно приобрести за 3499 юаней.

Модель имеет размеры 617 × 375 × 201 мм и получила систему отвода конденсата без необходимости прокладывать дополнительные трубы. Конденсат нейтрализуется и с помощью высокоскоростной центрифуги выводится через дымоход. Производитель утверждает, что это упрощает монтаж и предотвращает обратный поток жидкости.

Производительность водонагревателя составляет 16 л/мин, тепловая мощность — 27 кВт. Встроенный инверторный насос способен увеличить напор на 10 м, а устройство работает при давлении воды от 0,02 до 0,85 МПа. Система поддержания температуры должна обеспечивать стабильный нагрев даже при одновременном использовании воды несколькими людьми.

Также предусмотрены фильтр для очистки воды, четыре системы шумоподавления и функция автоматического перекрытия подачи холодной воды. Заявленный уровень шума составляет всего 32 дБ(А).

Водонагреватель рассчитан на природный газ при давлении 2000 Па и работает от сети 220 В. Для управления предусмотрены Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а сам прибор интегрирован в приложение Mi Home и экосистему Xiaomi Smart Connect.