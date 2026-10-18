Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2

Одна из трех моделей линейки Win 2

Инсайдер Experience More раскрыл характеристики смартфона Honor Win RT2, премьера которого состоится на следующей неделе. Это будет игровая модель на базе прошлогодней SoC Qualcomm и с по-настоящему большим аккумулятором.

Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2
Источник изображения: Honor через ITHome

Honor Win RT2 будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит плоский экран OLED с диагональю 6,89 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, а также огромную аккумуляторную батарею ёмкостью 12 070 мА·ч. Вариантов памяти будет четыре: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Основная камера получит датчик с разрешением 200 Мп формата 1/1,56 дюйма и оптическую стабилизацию изображения. Ёмкость аккумулятора составит внушительные 12 070 мА·ч, а максимальная мощность проводной зарядки составит 90 Вт.

Из других особенностей устройства — система охлаждения с вентилятором, два динамика, мощный вибромотор, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка корпуса, защита от пыли и воды IP69K.

Официальная премьера линейки Honor Win 2 состоится 21 октября.

Мобильные телефоныHonorИсточники:ITHome

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