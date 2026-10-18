Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2

Инсайдер Experience More раскрыл характеристики смартфона Honor Win RT2, премьера которого состоится на следующей неделе. Это будет игровая модель на базе прошлогодней SoC Qualcomm и с по-настоящему большим аккумулятором.

Honor Win RT2 будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит плоский экран OLED с диагональю 6,89 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, а также огромную аккумуляторную батарею ёмкостью 12 070 мА·ч. Вариантов памяти будет четыре: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Основная камера получит датчик с разрешением 200 Мп формата 1/1,56 дюйма и оптическую стабилизацию изображения. Ёмкость аккумулятора составит внушительные 12 070 мА·ч, а максимальная мощность проводной зарядки составит 90 Вт.

Из других особенностей устройства — система охлаждения с вентилятором, два динамика, мощный вибромотор, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка корпуса, защита от пыли и воды IP69K.

Официальная премьера линейки Honor Win 2 состоится 21 октября.